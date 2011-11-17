Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0205-8,0235 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0205/8,0235 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2607/0,2611, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8075/10,8135. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3462/1,3464 (среду — 1,3486/1,3488).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.