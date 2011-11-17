ВР освободила Иваненко от должности главного контролера Счетной палаты

Верховная Рада Украины освободила Юрия ИВАНЕНКО от должности главного контролера Счетной палаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Ю.ИВАНЕНКО был освобожден от должности в связи с окончанием срока пребывания его на этом посту.

В то же время председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обратился с просьбой к фракциям ускорить проведение консультаций для избрания председателя Счетной палаты и заполнения всех вакансий в этом ведомстве.