ВР освободила Иваненко от должности главного контролера Счетной палаты
11:36, 17 ноября 2011Финансы
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Верховная Рада Украины освободила Юрия ИВАНЕНКО от должности главного контролера Счетной палаты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 390 зарегистрированных в сессионном зале.
Ю.ИВАНЕНКО был освобожден от должности в связи с окончанием срока пребывания его на этом посту.
В то же время председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обратился с просьбой к фракциям ускорить проведение консультаций для избрания председателя Счетной палаты и заполнения всех вакансий в этом ведомстве.
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