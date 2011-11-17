В районных налоговых инспекциях Киева 19 и 21 ноября продолжили время приема отчетов

С целью создания надлежащих условий для налогоплательщиков во время представления ими налоговой отчетности, введен следующий режим работы государственных налоговых инспекций (ГНИ) в районах г. Киева:

- 19 ноября 2011 года - с 9-00 час. до 16-00 час.;

- 21 ноября 2011 года - с 8-00 час. до последнего налогоплательщика, желающего подать налоговую отчетность (без перерыва на обед).

С целью избежания очередей, органы налоговой службы г. Киева обращаются ко всем налогоплательщикам, не откладывать представление отчетности на последние два дня, а подавать ее загодя, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Киеве.