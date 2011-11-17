Инфляция в еврозоне составила 3%

Брюссель. В октябре 2011 года годовая инфляция (октябрь к октябрю) в зоне евро составила 3,0%, не изменившись по сравнению с сентябрем 2011 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,4% против 3,3% в сентябре 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с сентябрем, в октябре 2011 г. была зарегистрирована инфляция в 0,3% в обеих зонах.

В октябре 2011 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Швеции (1,1%), Ирландии (1,5%) и Мальте (2,4%). Наибольшая годовая инфляция в октябре 2011 года была зафиксирована в Великобритании (5,0%), Эстонии (4,7%) и Словакии (4,6%).

В октябре 2010 г. годовая инфляция составила 1,9% в зоне евро и 2,3% в ЕС-27.