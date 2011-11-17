Председатель ГНСУ поручил сократить количество проверок столичного бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО поручил до конца года сократить количество плановых проверок субъектов хозяйствования столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ в г. Киев, данное поручение он дал сегодня во время селекторного совещания.

Количество документальных проверок в Киеве в текущем году сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. В план-график проверок включены 1,5 тыс. предприятий. Год назад этот показатель составлял почти 2,8 тыс.

«Инициатива о прекращении проверок малого бизнеса принадлежала налоговой службе, а уже потом была закреплена в ст. 75 Налогового кодекса Украины. Изменения, происходящие сегодня в ведомстве, направлены на повышение качества проверок, а не их количества», - подчеркнула председатель комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киеве, директор департамента налогового контроля ГНСУ Ирина НОСАЧЕВА.

Так, в марте 2011 года в Киеве количество плановых проверок было уменьшено на 19,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, во II и III кварталах 2011 года - на 48,2% и 54,2% соответственно.

На IV квартал 2011 года, согласно поручению руководства ГНСУ, уменьшение количества документальных проверок составит 52,6% по сравнению с прошлым годом.