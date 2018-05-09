Банковский "неликвид" выбросят на рынок

Кабмин в лице Министерства финансов разработал и зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусматривается принцип продажи доли акций государства в капитализированных за время кризиса банках (№9362 от 31 октября 2011 года). Правительство оставляет за собой право определять судьбу госдоли в банках «Родовид» (99,99%), «Киев» (99,94%) и «Укргазбанк» (92%). Причем, законопроект для Кабмина можно назвать первоочередным. Дело в том, что ранее эти полномочия ему предоставлялись в виду форс-мажорных обстоятельств – на основании закона о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финкризиса. Он действует только до 1 января 2012 года.

***В 2009-2010 гг. в рамках программы по рекапитализации банков под контроль правительства перешли "Укргазбанк", банк "Киев" и "Родовид Банк". Этим финучреждениям было выделено 17,2 млрд. грн. бюджетных средств. В сентябре 2010 года выяснилось, что они нуждаются в новых вливаниях на сумму 12,5 млрд. грн. При этом, согласно данным Главного контрольно-ревизионного управления Украины, из этих финучреждений выведено 10 млрд. грн. по фиктивным контрактам.

Условия продажи банковского «мусора»

Главное в данном вопросе, который на днях рассматривался на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, – цена. Так вот, капитализация трех проблемных банков, как отмечают в правительстве, в свое время составила почти 26 млрд. грн. То есть, бороться есть за что. Но проблемных вопросов не мало. В частности, в сентябре т.г. «Родовид Банк» приобрел статус санационного, будет заниматься проблемными активами своих собратьев – банка «Киев» и «Укргазбанка». Как же быть? По словам заместителя министра финансов Сергея Рыбака, доля государства в санационном банке может быть продана на аукционе по истечению срока его работы, то есть, в 2015 году.

«Статус санационного сам по себе не запрещает продажу этого банка. Он будет работать как санационный и через некоторое время тоже может быть выставлен на продажу, когда отработает свою роль как санационный банк», - отметил С.Рыбак.

***«Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины. В 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов стало владельцем 99,9907% его акций. 30 марта 2011 года Кабинет министров принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн. Средства были использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

АКБ «Киев» создан в 1993 году. В I полугодии т.г. получил 7,4 млн. грн. прибыли против 227,8 млн. грн. убытка годом ранее. В 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9369% акций банка.

ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины. В 2010 г. получил чистую прибыль 10 млн. грн. По результатам проведенной в 2009-2010 гг. докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов является владельцем 87,719% акций банка. Кабинет министров 4 апреля 2011г. принял решение о докапитализации ПАО "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн.

Среди недоработок законопроекта его критики отмечают невозможность проведения рыночной оценки стоимости акций каждого банка из-за продажи их единым пакетом. Это сужает вероятность получить более выгодную цену, исходя из предложений на рынке, считают народные депутаты Василий Горбаль и Сергей Терехин.

«Примеры продажи банковских активов Украины свидетельствуют, что достаточно много соглашений ( ) было подписано, структурировано, исходя из цены доли акций, завяленной стратегическими инвесторами», - подчеркнул В.Горбаль.

Документом, как отмечают в Минфине, также предусмотрено использование мировой практики, которая заключается в том, что при продаже докапитализированных государством банков привлекаются специализированные учреждения в качестве советников. Такой советник полностью сопровождает все процессы, связанные как с предпродажной подготовкой банков, так и с непосредственной реализацией плана их продажи.

Между тем, такой советник, согласно законопроекту, должен соответствовать ряду критериев. Среди них В.Горбаль считает нецелесообразным такое требование, как «наличие представительств, размещенных в Украине и как минимум в шести странах Европейского Союза». «Почему в шести? Почему Европейского Союза?» - задается вопросом депутат.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник считает, что привлечение советника не является необходимостью. «Зачем советник, если Вы (обратился к представителю Минфина) сами сказали, что цена должна быть не ниже, чем та, которая была инвестирована государством?», - отметил он.

Между тем, как отметил С.Рыбак, в случае отсутствия потенциального инвестора цена на пакет акций может снизиться.

В данном случае остается непонятной роль советника – его задача разобраться в ситуации на рынке для определения целесообразности продажи…

Между тем, член Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики ВВ Станислав Аржевитин считает «фишкой законопроекта» именно наличие советника по продаже. По его мнению, другие нормы документа не являются инновационными для украинского законодательства. Он считает, что данные функции можно возложить на Фонд госимущества.

Основным принципом и особенностью документа, как отмечают в Минфине, является недопущение к участию в продаже акций лиц, «которые в период капитализации банков государством владели капиталом этих банков. Это обусловлено тем, что действия или бездействие таких лиц повлекли существенное ухудшение финансового состояния учреждений и вызвали угрозу банкротства».

То есть, в законопроекте предлагается запретить продавать капитализированные государством банки их прежним владельцам. Более того, Главное научно-экспертное управление ВР высказало идею, что запретить покупку акций нужно также банкам и банковским группам, акционерами или участниками которых являются акционеры докапитализированных государством банков.

Депутаты неоднозначно оценивают такой подход. Как отметил В.Горбаль, «на сегодня нет ни одного судебного решения относительно лиц, которые на момент капитализации банков государством владели существенной долей в банках».

Дискуссия закончилась тем, что народные депутаты решили рекомендовать парламенту принять в первом чтении данный проект закона, а ко второму доработать с учетом замечаний. Как заявил С.Аржевитин, «чем быстрее государство продаст этот мусор, тем лучше»…

Вероятно, законопроект будет принят в ближайшее время, на чем и настаивает Министерство финансов. «Участие государства в капитализации банков… было временной антикризисной мерой, направленной на стабилизацию банковской системы и в защиту интересов вкладчиков. Нам надо быстро урегулировать данный вопрос, потому что он является ключевым в последующем сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями», - отметил С.Рыбак.

Но самый главный вопрос остался без ответа – почему снова все концентрируется в руках правительства, или опять форс-мажор?

Юлия Инденко (УНИАН)