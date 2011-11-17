Столичные налоговые инспекции продлят рабочий график на время подачи отчетности

Столичные налоговые инспекции продлят график своей работы на период подачи налогоплательщиками отчетности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве, государственные налоговые инспекции столицы будут работать в субботу, 19 ноября, с 9:00 до 16:00 и в воскресенье, 21 ноября, с 8:00 и до последнего налогоплательщика, желающего подать налоговую отчетность (без перерыва на обед).

Во избежание очередей, органы налоговой службы Киева обращаются ко всем налогоплательщикам, не откладывать предоставление отчетности.

Напомним, что заплатить налог на прибыль предприятий и налог на добавленную стоимость за ІІІ квартал необходимо не позже пятницы, 18 ноября 2011 года.