На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0170/8,0220 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0205/8,0235, к 12:00 цены понизились до 8,0190/8,0220. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0170/8,0220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2607/0,2611, к 12:00 цены снизились до 0,2604/0,2607. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2603/0,2606. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7875 (+0,0074).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3425/1,3515.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8075/10,8135, к 12:00 цены ушли вниз 10,7965/10,8045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7730/10,7835.