В Киеве планируют открыть бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей

Власть Киева в следующем году планирует открыть бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО во время круглого стола «Станет ли Киев клондайком для малого и среднего бизнеса?». Мероприятие организовано Институтом Горшенина и Фондом «Эффективное управление» в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года».

“У нас есть Киевский городской бизнес-центр, но мы видим, что есть потребность в создании бизнес-инкубатора, который будет поддерживать предпринимателей с первого дня их регистрации на протяжении первого года. Предпринимателям будет предоставляться помещение на условиях льготной аренды и возможность ведения собственного бизнеса”, - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он объяснил, что бизнес-инкубаторы – это помещения, которые будут предоставляться в виде офисных или производственных помещений тем или иным начинающим предпринимателям. На сегодняшний день создается база таких помещений. "Мы сейчас ищем, за счет каких площадей мы сможем их обеспечить. У нас есть 50 тыс. кв. г. не сданных в аренду офисных помещений в городе”, - сообщил заместитель председателя КГГА.

По его словам, предпринимателей, которые будут получать поддержку от города, будет определять комиссия КГГА, которая уже действует на сегодняшний день и занимается финансовой поддержкой таких бизнес-проектов.

“Мы видим, что нужно не только деньгами помогать, но и организационно. Одно дело пойти в офисный центр и снять там помещение тому, кто стартует, другое дело - на льготных условиях его получить...”, - подчеркнул представитель городской власти.

Предполагается, что помещение будет иметь оргтехнику и необходимое оборудование, связь.

“Идея - наличие маленьких площадей, маленьких офисов, приемлемых для размещения в нем двух-трех рабочих мест”, - отметил Р.КРАМАРЕНКО и добавил: бизнес-центры, которые предоставляют свои услуги для размещения офисов, предлагают огромные площади и цены, неприемлемые для начинающего предпринимателя.

Прежде, чем сесть в такой «инкубатор», предприниматель должен будет защитить свой проект. “Потом, когда защитили, получают производственные или офисные помещения и начинают работать на протяжении года в рамках этого проекта. Этот льготный период они выживают, у них запускается бизнес и они переходят в те помещения, которые уже сами себе найдут”, - разъяснил заместитель председателя КГГА.

По его информации, в бизнес-инкубаторе будут предоставлять целый спектр услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных и консалтинговых, будут способствовать в развитии маркетинга.

По официальной информации, на протяжении трех лет работы в условиях конкуренции в малом бизнесе выживают только 14-30% созданных фирм. В условиях инкубатора для бизнеса их «живучесть» достигает отметки 85-86%.

Во время круглого стола Р.КРАМАРЕНКО также отметил, что власть столицы видит большие возможности в развитии предпринимательства, в частности, как в сфере туризма, так и в предоставлении жилищно-коммунальных услуг. “Это отход от монополистов, которые есть сегодня: жэков, компаний, которые сегодня монополизировали определенные рынки. Это успешно может делать малый и средний бизнес, и это достаточно большой кусок работы, который необходимо делать с бизнесом”, - сказал он.