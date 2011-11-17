Тенденция увеличения процентных ставок по депозитам сохраняется - эксперт

Тенденция увеличения процентных ставок на рынке депозитов физических лиц сохраняется, причем в основном по вкладам в национальной валюте Украины.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «данная тенденция является вполне закономерной, поскольку банкам крайне необходимы денежные ресурсы, и средства населения являются одним из главных способов привлечения таких ресурсов». Помимо традиционных долгосрочных (годовых) депозитных вкладов банки заинтересованы в так называемых "коротких деньгах". Отдельные банки заметно повысили процентные ставки по срочным депозитам сроком размещения на 1 месяц.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, на конец прошлой недели процентные ставки по депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 13% годовых (средняя – 8,93%); 3 месяца – от 5,5 до 20% (средняя - 11,35%); 6 месяцев – от 7,5 до 19% (средняя – 13,18%); 12 месяцев – от 10,5 до 18,28% (средняя - 14,28%).

По информации эксперта, по вкладам в долларах США установились такие ставки: на срок 1 месяц – от 0,75 до 6,5% годовых (средняя - 3,64%); 3 месяца – от 1,35 до 8% (средняя – 5,04%); 6 месяцев – от 1,35 до 8,5% (средняя - 5,77%); 12 месяцев – от 2,50 до 9% (средняя - 6,45%). По депозитам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 0,5 до 5,5% годовых (средняя - 2,42%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,41%); 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 4,07%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,78%).