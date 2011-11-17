Эксперт: темпы кредитования снижаются из-за нехватки долгосрочных ресурсов в гривне

Темпы кредитования в последнее время снижаются по причине нехватки в банковской системе Украины долгосрочных ресурсов в национальной валюте.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «указанная ситуация отразилась на процентных ставках практически по всем видам кредитов».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, значительно изменились условия по ипотечным кредитам. При этом на рынке наблюдается не только сокращение программ кредитования покупки недвижимости, но и уменьшение объемов выданных кредитов. Темпы ипотечного кредитования снижаются по причине ценовой недоступности кредитов для заемщиков. На сегодня процентные ставки на кредиты под приобретение недвижимости предлагаются на таких условиях: от 16,9% годовых и до 24,0% на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от сумы кредита.

По информации эксперта, условия автокредитов сейчас сложились следующие:

- первоначальный взнос - в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 84 месяцев;

- процентная ставка фиксированная варьируется от 6,99% до 22,75% годовых;

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 10,0% до 18,9% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита составляет от 150 грн. до 3% от суммы кредита.

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что на рынке кредитования на потребительские цели тенденции к снижению ставок не наблюдается, и они по-прежнему высоки.