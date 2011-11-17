Ситация в корпоративном кредитовании до конца года не изменится - эксперт

Существенных изменений в корпоративном кредитовании можно ожидать лишь с середины первого квартала будущего года, при условии, что ликвидность банков повысится до необходимого уровня, а макроэкономическая ситуация не ухудшится.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, «вектор инициативы в корпоративном кредитовании снова сменился: заемщики больше не ждут предложений от банков, а сами обращаются за финансированием. Поэтому те учреждения, которые еще кредитуют, ужесточают и без того строгие требования к заемщикам, и это обеспечивает им отбор действительно надежных клиентов».

Как прогнозирует эксперт, однозначно можно сказать, что до конца текущего года ситуация не изменится: банки будут нацелены на увеличение ресурсной базы, оставив активные операции до лучших времен. Кроме того, в конце года кредитование традиционно замедляется вместе с замедлением общей деловой активности.

По информации А.СУХОРУКОВА, доля кредитов юридическим лицам в общем объеме кредитов, выданных украинскими банками, по состоянию на 1 октября 2011 года составила 74,4%. По данным НБУ, в октябре депозитная база украинских банков юридических лиц показала позитивную динамику, увеличившись на 1,6%.