Сегодня евро и фунт продолжат тестировать уровни 1,3450 и 1,5700 - эксперт

На торгах в пятницу, 18 ноября, единя валюта и британский фунт продолжат тестировать уровни поддержки 1,3450 и 1,5700, соответственно, пара доллар/иена по-прежнему будет торговаться у отметки 77,00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в центре внимания участников рынка остается доходность по облигациям проблемных стран еврозоны. Среди новостей, намеченных к релизу в пятницу, важными для рынка станут: индекс цен производителей Германии, индекс опережающих индикаторов США, индекс потребительских цен Канады.