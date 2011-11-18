Сегодня евро и фунт продолжат тестировать уровни 1,3450 и 1,5700 - эксперт
10:42, 18 ноября 2011Финансы
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На торгах в пятницу, 18 ноября, единя валюта и британский фунт продолжат тестировать уровни поддержки 1,3450 и 1,5700, соответственно, пара доллар/иена по-прежнему будет торговаться у отметки 77,00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
Как отмечают аналитики, в центре внимания участников рынка остается доходность по облигациям проблемных стран еврозоны. Среди новостей, намеченных к релизу в пятницу, важными для рынка станут: индекс цен производителей Германии, индекс опережающих индикаторов США, индекс потребительских цен Канады.
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