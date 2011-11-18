Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0170-8,0210 грн./долл.
11:45, 18 ноября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0170/8,0210 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2591/0,2595, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8150/10,822. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3488/1,3490 (четверг — 1,3462/1,3464).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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