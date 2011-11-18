Fitch присвоило «Альфа-Банк» (Украина) национальный рейтинг «BBB-(ukr)»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ПАО «Альфа-Банк» (Украина) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в национальной валюте «B-» и национальный рейтинг «BBB-(ukr)».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз по обоим рейтингам – «Стабильный». Другие рейтинги банка, включая долгосрочный РДЭ в иностранной валюте «B-» остались без изменений.

В сообщении указывается, что присвоенные рейтинги обусловлены тем, как Fitch оценивает потенциальную поддержку для «Альфа-Банка» (Украина) от его акционеров. В то же время агентство отмечает существенную неопределенность в плане предоставления поддержки ввиду ряда факторов, включая лишь косвенные связи между «Альфа-Банком» (Украина) и другими активами акционеров банка, а также прецедент обмена еврооблигаций банка в 2009 г. на облигации с более длительными сроками погашения.

После проведения платежа по еврооблигациям в размере 119 млн. долл. в конце октября банк сохранил на балансе приемлемый запас ликвидности при отношении ликвидных активов к депозитам в 21%. В то же время ликвидность остается ключевым риском с учетом нестабильной в настоящее время среды в Украине. Fitch отмечает, что способность «Альфа-Банка» (Украина) произвести выплаты по существующим еврооблигациям на сумму 315 млн. долл. с амортизацией по октябрь 2012 г. зависит от благоприятной рыночной конъюнктуры.

Также Fitch отмечает, что на ликвидности кредитного портфеля «Альфа-Банка» (Украина) негативно сказываются существенные проблемы с качеством активов, хотя они соответствуют средним показателям в секторе. По данным рейтингового агентства на конец 2010 г. проблемные кредиты у «Альфа-Банка» (Украина) составляли 24% кредитного портфеля и еще 15% приходилось на долю реструктурированных/пролонгированных кредитов. По оценкам менеджмента, в 1 полугодии 2011 г. имело место умеренное улучшение этих показателей, в то время как списания были ограничены 1,1%. В то же время, по мнению Fitch, банк сохраняет определенную гибкость капитала. На конец 1 полугодия 2011 г. банк смог полностью списать свой портфель проблемных кредитов, не нарушая требования к показателю достаточности общего капитала по соглашению Basel I в 8%. Генерирование капитала за счет прибыли остается слабым.

Fitch отмечает, что негативное давление на рейтинги возможно в случае заметного сокращения ликвидности или дальнейшего обесценения кредитов, которое не будет сглаживаться адекватной поддержкой капиталом. В то же время успешное погашение еврооблигаций в сочетании со стабилизацией качества активов и дальнейшими взносами капитала могло бы привести к повышению рейтингов.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 26,157 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 23,928 млрд. грн., обязательства - 22,999 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - 3,158 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в январе-сентябре 2011 года увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 16 раз - до 12,362 млн. грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».