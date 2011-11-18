Доллар на межбанке дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0170/8,0210, к 12:00 цены упали 8,0080/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/95, к 12:00 цены повысились 0,2593/97. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 30,8506 (+0,0631).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3488/90, а к 12:00 выросли 1,3533/35. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8150/10,8220, к 12:00 цены ушли вверх 10,8345/10,8440.