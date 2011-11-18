НБУ ужесточил нормы резервирования для банков по краткосрочным депозитам в инвалюте

Национальный банк Украины повысил нормы обязательных резервов по краткосрочным средствам и депозитам юридических и физических лиц в иностранной валюте с 6% до 7,5%.

Это предусмотрено в постановлении регулятора от №407, которое вступит в силу 30 ноября 2011 года.

При этом норма резервирования по депозитам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц в инвалюте осталась на уровне 8%.

Норматив резервирования по долгосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте, а также по средствам, привлеченным от нерезидентов в инвалюте, установлен на уровне 2%.

Норматив резервирования по всем привлеченным средствам в гривне составляет 0%.

На сегодня действует норма, согласно которой банки должны перечислять ежедневно на отдельный счет в НБУ 100% суммы сформированных обязательных резервов. С 30 ноября регулятор смягчает эту норму и разрешает перечислять на отдельный счет в НБУ 70% суммы резервов, а остаток – на корреспондентский счет комбанка в НБУ. При этом на начало каждого дня на корсчете должна быть сумма не меньше 25% суммы резерва.

Согласно циркулярам НБУ, суммы обязательных резервов, которые размещаются на отдельном счете в Нацбанке, использовать в течение дня запрещено, тогда как суммы резервов на корсчетах могут использоваться в течение дня для проведения операций.

Свои действия регулятор мотивирует тем, что «нестабильность международных финансовых рынков обусловливает необходимость заблаговременной минимизации связанных с ней рисков». В НБУ утверждают, что эти риски начали проявляться с третьего квартала т.г. в экономике страны. В частности, это проявлялось в увеличении спроса на иностранную валюту, а также в увеличении доли вкладов в иностранной валюте в структуре банковских депозитов.

В Нацбанке подчеркивают, что усилия регулятора направлены на дедолларизацию экономики и создание преференциальных условий резервирования под средства, привлеченные в национальной валюте.