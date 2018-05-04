Пенсионный фонд пополнят сказкой… об оффшорах

Власть снова возвращается к оффшорной теме. На сей раз ее вынуждает заняться непопулярным, как свидетельствует практика, в депутатской среде вопросом безысходность. Именно такой термин применим к ситуации с соцвыплатами в стране. Одна за другой протестные акции – Киев, Донецк, затем Днепропетровск, Харьков и Львов, которые проводятся чернобыльцами, афганцами и детьми войны, требующими выплаты задолженности на основании решения судов и пенсий в полном объеме, вынуждают власть к поиску недостающих 6,5 млрд гривен. В такую сумму оценивается долг государства перед этой категорией граждан.

Одним из методов наполнения бюджета Пенсионного фонда, дефицит которого по итогам года может составить 21 млрд. грн. (2%ВВП), власть усматривает налогообложение операций с оффшорами.

Как заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, «…я опубликую на сайте закон по классическим оффшорным зонам, где мы жестко покажем механизмы, которые практически запечатают, что называется, эти зоны, и все операции с ними будут облагаться налогом в тех же размерах, что и все другие операции по Украине».

При этом он отметил, что "туда не попадут некоторые кантоны Швейцарии, туда не попадет Кипр, туда не попадет, скажем, тот же Люксембург". С.Тигипко уточнил, по какой причине для этих «тихих гаваней» будет сделано исключение - "Кипр - страна Европейского Союза, и мы не можем отнестись так очень жестко к ней, к сожалению. Но есть еще около 30 оффшорных зон. И там, по нашим расчетам, где-то под 2 миллиарда мы можем найти".

Как говорится, старо придание, да верится с трудом…

Кстати, к Сергею Леонидовичу, есть масса вопросов. К примеру, почему он говорит о порядка 30 оффшорных зонах. В украинском списке таковых 37, минус заявленных 3 – остается 34. Во всем мире – около 50. И не нужно запутывать народ, олицетворяя их с криминальными «дырами». Они таковыми стали в украинском понятии. Оффшор - международное средство экономического сотрудничества, а не как в нашей стране - способ скрыть "заработанное". Механизм был введен для приведения в соответствие всевозможных международных договоров, в частности компаний, налоговое законодательство стран которых никак не состыковывалось. Зато наши «бизнесмены», не без участия чиновников «высшего пилотажа» - без них не получилось бы, дополнили механизм своим ноу-хау, причем востребован он будет ими же многие годы. Именно многие - как бы сейчас власть не уверяла, что положит этому конец, все ее действия в течение десятков лет не то что ставят под сомнения, а даже не вызывают сомнений, что все обещания – словоблудие. Никто свою кормушку не разрушает…

***Согласно распоряжению правительства Украины «О перечне оффшорных зон» (N 77-р от 24.02.2003 г.) внесены изменения в порядок работы с такими зонами. Этим документом утвержден новый и признан недействительным старый список (введенный Кабинетом министров 14 февраля 2002 года распоряжениями N 53-р и 156-р (29.03.2002 года) оффшорных зон. В перечне находятся следующие оффшорные зоны (всего 37): Британские зависимые территории (Остров Джерси, Остров Гернси, Остров Олдерни, Остров Мен,); Центральная Америка (Белиз, Панама); Ближний Восток (Бахрейн); Карибский регион (Аруба, Ангилья, Антигуа и Багамские Острова, Барбуда, Бермудские острова, Барбадос, Британские острова и Виргинские острова(США), Гренада, Монтсеррат, Каймановы острова, Антильские острова и Нидерландские, Пуэрто-Рико, Гренадины- Сент-Винсент, Сент-Китс, Сент-Люсия, Невис, Содружество Доминики, Кайкос и Теркс); Европа (Монако, Андорра, Гибралтар); Тихоокеанский регион (Науру, Вануату, Ниуе, Маршальские острова, Самоа, Острова Кука,); Африка (Сейшельские и Острова Либерия); Южная Азия (Мальдивская Республика). По сравнению с упраздненным перечнем, в новый внесены Острова Пуэрто-Рико, Каймановы острова, Бермудские острова. Главное, Кипр из перечня исключен (распоряжением Кабинета Министров N 44-р от 1 февраля 2006 года).

Если такие «налоговые гавани» как Швейцария и Люксембург у нас не очень «закриминализированы», то Кипр в этом смысле лидирует. С этого яркого примера борьбы власти с серыми оффшорными схемами и начнем, чтобы спрогнозировать результативность действий Кабмина.

В народе оффшор, происходящий от английского «off shore» - «вне границ», ассоциируется, в первую очередь, с «братками». И подталкивают к этому скандалы государственного масштаба, в которых фигурируют компании, названия которых оканчиваются на Limited или Ltd. Именно такие «окончания» являются условием Кипра для регистрации фирмы на острове. На самом деле с 2004 года, когда Кипр стал членом Евросоюза, его законодательство максимально приближено к нормам ЕС и остров выведен из международного списка оффшорных зон. И если так, что же мешает Украине, которая заявляет о евроинтеграции как о главной цели, сделать отношения с Кипром прозрачными, тем более что из украинского списка оффшоров он выведен в 2006 году. Сейчас он тоже вне новшеств С.Тигипко. Как, впрочем, могут быть и все остальные «серые» зоны. Причем действия власти никак не убеждают в обратном…

Помните, Налоговый майдан. Это было ровно год назад. Одно из главных требований предпринимателей – «закрыть» Кипр для крупного бизнеса. Власть била себя в грудь – сделаем. Потом, после длительных переговоров и внесения ряда поправок в НК, пожар был потушен. Но «оффшорный» закон таки был внесен в парламент. И что…

В июне Верховная Рада не то, что отклонила, а отказалась рассматривать проект закона о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Для пущей красочности приведем немного цифр – «за» включение документа в повестку дня проголосовали лишь 108 парламентариев из 383, зарегистрированных в зале. От Партии регионов - 1 депутат, БЮТ- 66, НУНС – 37, коммунистов – 0, «Реформы ради будущего» – 1, Народной партии – 0, внефракционных – 3.

Особо отличилась, как видно, партия власти. Наверное, для нее ушли в небытие обещания предпринимательскому майдану аннулировать «кипрскую гавань». Да и зачем нужно было обещать, если во все времена разговоры о «Зеленом острове» (причем на сегодня согласно сленгу в прямом смысле) так и заканчивались разговорами.

Денонсация соглашения – давняя история, она началась во времена премьерства Юрия Еханурова, продолжилась, когда у руля стояла команда Юлии Тимошенко, и сейчас никто стоп не включает. В прошлые времена сегодняшние верхи заблокировали воплощение в жизнь антиоффшорных идей. Зато сейчас, упрекая предшественников в несостоятельности разрешить проблему, заявляют, что выполнят все «от а до я». К реакции электората на свод налогового законодательства Кабмин был готов, его сценарий подразумевал «уступки». Видимо, именно поэтому и «согласился» перекрыть канал вытекания миллиардных средств из Украины. Затем, поясняя, по каким причинам все откладывается, вице-премьер Сергей Тигипко заявил, что денонсировать соглашение нужно, но когда - «чисто политическое решение».

***Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было заключено между Кипром и СССР 29 октября 1982 года. Согласно документу, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев в отношении физических лиц и доходов постоянных представительств.

Интересно, получили ли по шапке те люди, которым еще в декабре 2010-го С.Тигипко поручил в недельный срок(!) подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Кипром. Именно их он потом обвинил в сложившейся ситуации…

Что касается отягощающей оффшорный вопрос политики, то премьер-министр Николай Азаров заявлял, что Украина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение. «Отношения с европейской страной, членом Евросоюза должны быть европейские. А это означает, что мы сейчас ускорим наши переговоры, будем искать взаимоприемлемый выход, и мы этот выход найдем. Мы не собираемся ни с Кипром, ни с любой другой страной разговаривать языком угроз, ультиматумов. Это не в нашем духе, и не в нашем стиле… Идти по пути каких-то односторонних действий наше правительство не будет, кто бы там что не говорил», - пояснил Н.Азаров.

Но, видимо, действительно, отношения мы не намерены портить. И история продолжается.

Как наши бизнесмены умеют пользоваться ситуацией, свидетельствуют статданные. Так, объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 октября т.г. составил почти 6,9 млрд. долл. (в страны ЕС – 6,5 млрд долл. (95,2% общего объема), в страны СНГ - 228,7 млн. долл. (3,7%), в другие страны - 99,4 млн. долл. (1,5%).

Причем прямые инвестиции из Украины направлялись в 47 стран, а основной объем ушел на Кипр (92,6%).

Видимо, такая отчетность всех устраивает, т.к. вслед за провалом денонсации договора с «Зеленым островом» в Раде последовал первый официальный визит президента Кипра в Украину. Это событие дало надежду, что обещание власти, данное предпринимателям в обмен на «жизнедеятельность» Налогового кодекса, будет выполнено. Переговоры двух глав держав ничем не увенчались, вернее, касательно оффшора не увенчались. Единственное, что тогда сказал Виктор Янукович, так это то, что новый договор появится в сентябре-октябре. Только не уточнялось, к каком году…

Не рассматривался вопрос и во время встречи президентов Украины и Кипра в сентябре в Нью-Йорке. Видимо, не до этого было Виктору Януковичу и Димитрису Христофиасу. Первый определяется с интеграцией, второй больше занят дефолтными проблемами.

Так чего стоит ожидать украинцам – оффшорного антракта, или продолжения спектакля…

Как отмечает Михаил Гончарук, партнер Правовой группы "Доминион", «скорее всего, речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс, в результате чего будут введены специальные правила налогообложения операций при работе с оффшорными зонами. Перечень оффшоров, который утверждается Кабинетом министров, имеет значение для налогообложения тех или иных операций. То есть, речь идет об изменении условий работы для субъектов хозяйствования именно в Украине. Совершенно очевидно, что если для компании-резидента Украины операции с нерезидентом-оффшором будут иметь дополнительную налоговую нагрузку, то такие операции просто не будут иметь экономического смысла. Государство сможет сделать оффшорные операции менее привлекательными для резидентов, но при условии, что между Украиной и соответствующей страной (оффшорной зоной) не существует двустороннего договора, которым установлены другие (особые) правила налогообложения".

То есть, если есть договор (как с Кипром), то изменения НК не помогут исправить ситуацию…

Владимир Щелкунов, президент Международной торговой палаты в Украине, подчеркивает, что «во многом режим налогообложения между Украиной и другими странами базируется на системе двусторонних конвенций об избежании двойного налогообложения, а также регулируется нормами национального законодательства. Соответственно, у государства и так есть определенные механизмы влияния при выявлении злоупотреблений по выводу капитала за рубеж, а также уклонению от налогообложения, в т.ч. с использованием оффшорных схем».

«В последнее время отношение к оффшорным юрисдикциям ужесточается во всем мире – и в контексте установления определенных ограничений по конкретным операциям с компаниями из оффшорных юрисдикций, и в контексте контроля движения финансовых ресурсов в рамках борьбы с терроризмом и отмыванием денег, полученных преступным путем. Кроме того, наметилась тенденция все более тесного взаимодействия налоговых служб разных стран с целью уменьшения возможностей уклонения от уплаты налогов. В то же время, в определенных ситуациях использование оффшорных компаний для законного снижения налогового бремени является приемлемой практикой во многих странах мира. Что касается кампании против «нетрадиционных» оффшоров, то, скорее всего, бизнес успеет отреагировать и технически переведет права собственности в классические юрисдикции, которые будут нетронутыми. Хотя, безусловно, определенный удар по явно теневым схемам будет нанесен, однако он не будет иметь столь значительный масштаб. Если речь идет о договорах об избежании двойного налогообложения, то практически все они заключены со странами, не имеющими статус «оффшоров», - подытожил В.Щелкунов.

По мнению Леонида Долинского, директора по развитию НРА "Рюрик", «в украинской практике так сложилось, что существуют традиционные оффшорные зоны (например, Кипр) и экзотические. Приняв даже самый жесткий закон, который касается только экзотических оффшорных зон, можно отсечь не более 5% схем ухода от налогообложения. На введение же фискальных мер против Кипра, некоторых швейцарских кантонов и т.п. никто не пойдет. Поэтому указанный закон будет иметь, скорее, политический (читать - популистский), чем реальный экономический эффект».

Как надоело слушать от власти сказки, которыми пытаются, именно пытаются, убаюкать электорат. Время все изменить у верхов еще есть, но, правда, мало. Терпение не безгранично...

Елена Быстрицкая (УНИАН)