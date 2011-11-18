РФ, Беларусь и Казахстан подписали договор о создании Евразийской экономической комиссии

Москва. В Москве президенты РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали договор о создании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - наднационального органа, которому постепенно будут передаваться национальные полномочия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, церемония подписания договора состоялась сегодня в Кремле.

На пресс-конференции после встречи глав государств Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что кроме договора о Евразийской экономической комиссии президенты трех трах подписали декларацию о евразийской экономической интеграции и регламент Евразийской экономической комиссии.

«Тем самым сделан очередной и мощный шаг на пути создания Евразийского экономического союза, который будет определять будущее трех стран», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что подписание документов было запланировано на декабрь, но это произошло раньше по инициативе Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО.

Также на пресс-конференции Д.МЕДВЕДЕВ подписал письмо и внес в Государственную думу РФ на ратификацию договор о ЕЭК.

Он высказал надежду, что до конца года парламенты всех трех стран ратифицируют подписанные сегодня документы.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Евразийский экономический союз может быть создан ранее 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Евразийская экономическая комиссия должна приступить к работе с 1 января 2012 г.

Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Таким образом эта Комиссия – впервые в «постсоветской истории» – призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия. Принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – Совет Комиссии и Коллегию Комиссии.

Совет в составе вице-премьеров будет осуществлять общее регулирование интеграционными процессами в ТС и ЕЭП. Вышестоящим органом для ЕЭК является высший Евразийский экономический совет, который будет собираться на уровне глав правительств и глав государств. ЕЭК руководствуется его решениями и может быть наделена им правом подписывать международные договоры и образовывать свои представительства в третьих странах, а также при международных организациях.