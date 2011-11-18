Ставки ряда налогов и сборов пересмотрят

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 243 народных депутата из 312, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, в проекте предлагается увеличить ставки по таким налогам и сборам: акцизный налог; сбор за первую регистрацию транспортного средства; экологический налог; плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; плата за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; налог за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена; сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины; сбор за специальное использование воды; сбор за специальное использование лесных ресурсов.

Расчеты по предлагаемому пересмотру ставок налогов и сборов выполнены с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции и в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год».

Так, учитывая сферы применения налогов и сборов, ставки акцизного налога, сбора за первую регистрацию транспортного средства, экологического налога, налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена, и сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2011 году увеличены на 8,9 процента.

Ставки платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, сбора за специальное использование воды и сбора за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции в 2011 году увеличены на 11,3 процента.