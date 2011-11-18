На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0105/8,0160 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0170/8,0210, к 12:00 цены упали до 8,0080/8,0120. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям - 8,0105/8,0160 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 цены повысились до 0,2593/0,2597. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2594/0,2598. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8405 (+0,0530).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3488/1,3490, а к 15:00 выросли до 1,3591/1,3593.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8150/10,8220, к 12:00 цены ушли вверх 10,8345/10,8440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного максимума 10,8845/10,8955.