Спрос на валюту на межбанке снизился на 34,6%, в наличном сегменте — на 29,5% - НБУ

В октябре на межбанковском валютном рынке Украины среднедневной чистый спрос на иностранную валюту уменьшился по сравнению с сентябрем на 34,6%, а на наличном его сегменте - на 29,5%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом указывается, что в октябре поступления иностранной валюты от нерезидентов превысили переводы в их пользу на 0,8 млрд. долл. США (в эквиваленте).

В течение месяца Нацбанк осуществлял операции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. В частности, им была продана иностранная валюта для поддержки платежей НАК «Нафтогаз Украины» по ее внешним контрактам, что способствовало своевременному расчету компании за импортированный природный газ с одновременным сохранением прогнозируемой курсовой динамики гривни.

Отрицательное сальдо интервенций НБУ в октябре составило почти 1,5 млрд. долл. США, что на 24,9% меньше, чем в сентябре.

Объем международных резервов уменьшился на 788,2 млн. долл. США - до 34 162,3 млн. долл. США (в эквиваленте).

В течение месяца рыночный курс гривни относительно доллара США по безналичным операциям снизился на 0,14% - до 8,0094 грн./долл. США, а по операциям продажи наличных долларов США - на 0,13% - до 8,0515 грн./долл. США.

Официальный курс гривни в октябре снизился относительно доллара США на 0,05% - до 7,9770 грн./долл. США, евро - на 4,06% - до 11,2954 грн./евро, российского рубля - на 6,67% - до 2,6681 грн./10 рублей.