Украина и Черногория подписали соглашение о свободной торговле и двусторонний протокол о доступе к рынкам товаров и услуг в рамках вступления Черногории во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, соглашение подписали первый вице-премьер-министр, министр экономического развития Украины Андрей КЛЮЕВ и министр экономики Черногории Владимир КАВАРИЧ.

Протокол о доступе к рынкам товаров и услуг подписали Уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины, глава делегации Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной торговой организации Валерий ПЯТНИЦКИЙ и министр экономики Черногории В.КАВАРИЧ.

А.КЛЮЕВ выразил убеждение, что заключение соглашения о свободной торговле активизирует двустороннюю торговлю и позитивно повлияет на развитие экономик обеих стран.

«Действие соглашения о свободной торговле между Украиной и Черногорией должно серьезно активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, среди перспективных направлений двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которые интересуют Украину, - жилищное и промышленное строительство, участие в модернизации железной дороги и судостроительной отрасли Черногории, поставки городских и междугородных автобусов, продуктов питания и организация их производства в Черногории. Также украинская сторона заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества.

По прогнозам Минэкономразвития, ожидается, что в результате заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Черногорией увеличение импорта в Украину не будет опережающим, так как в двусторонней торговле отсутствует конкуренция между украинскими и черногорскими производителями "чувствительной" для Украины продукции.

Среди главных результатов заключения соглашения украинские эксперты отмечают не только увеличение экспорта украинских товаров и услуг на рынок Черногории, но и расширение рынков сбыта продукции украинских производителей в регионе. Прогнозируется как закрепление уже традиционных экспортных позиций украинских компаний на рынке Черногории, что является важным в условиях мирового финансового кризиса, так и расширение структуры украинского экспорта за счет новых позиций. Кроме того, украинская сторона ожидает увеличить использование собственных транзитных преимуществ в результате ощутимого увеличения прохождения товаропотоков и услуг по территории государства в контексте интеграции украинской экономики в ЕС.

Также А.КЛЮЕВ напомнил, что Украина ведет активную внешнеэкономическую политику - движется к созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом, ведет переговоры о свободной торговле с Турцией, подписано соглашение о ЗСТ стран СНГ, на разных стадиях подобные переговоры ведутся с другими странами.