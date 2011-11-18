Налогоплательщики с начала года уплатили в бюджет 213,5 млрд. грн.

С начала года налогоплательщики уплатили в Сводный бюджет 213,5 млрд. грн., 96% этой суммы оплачено ими добровольно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, об этом председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО сообщил на аппаратном совещании.

«В целом сумма добровольной уплаты составила 204,2 млрд. грн. Лишь 5,5 млрд. грн. взыскано принудительно, и только 3,8 млрд. поступило по результатам контрольно-проверочных мероприятий», – подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

По его мнению, это свидетельствует о том, что акцент налоговой политики государства перенесен на добровольную уплату налогов. И это дало позитивные результаты.

«Когда впервые была задекларирована идея ослабления фискального давления и перехода к партнерскому формату работы с плательщиками, достаточно много людей отнеслись к довольно скептически. Многие не верили, что украинские бизнесмены, которых лишили жесткого контроля, станут платить налоги. Практика доказала, что скептики ошибались. Лояльное отношение и равные для всех правила отечественного бизнеса позволили продемонстрировать высокий уровень добросовестности и социальной ответственности», - отметил А.КЛИМЕНКО.