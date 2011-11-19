Профессиональному военному на приобретение жилья надо выделять деньги - Яцуба

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА считает выделение военнослужащим соответствующих сумм денег на приобретение жилья наиболее оптимальным путем решения «квартирного вопроса» в Вооруженных Силах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯЦУБА сказал на расширенном заседании военного совета Военно-Морских Сил Украины в пятницу. «Я обговаривал этот вопрос с руководителем Министерства регионального развития и строительства, которое непосредственно работает с Министерством обороны Украины по строительству жилья, и здесь есть три направления. Первое – это строительство жилья непосредственно министерством обороны, по ценам, которые утвердит Минрегионбуд, это порядка 400 долл. за кв.м., в зависимости от географии размещения строительства жилого дома. Второе – я считал и считаю – как бывший министр регионального развития, что Минобороны должно участвовать в реализации программы по строительству доступного жилья, согласно которой дается 30-процентный дисконт. А с участием муниципальных организаций, того же Севастополя – если позволяет бюджет – можно этот дисконт увеличивать. И по этому пути идет Министерство внутренних дел, другие государственные структуры».

Третий, как подчеркнул руководитель города, «самый важный и самый главный вопрос, которым я занимался не с одним министром обороны, это вопрос выделения денег непосредственно офицерам и тем, кто имеет право на жилье, для приобретения жилья по месту своей службы. Так, как это существует в других странах. То есть, офицеру выдается сумма денег – зависимости от утвержденной стоимости квадратного метра, из расчета 22 кв.м. на человека, по нормативам нашего государства. Таким образом, один раз в жизни, человек сам определяется, приобретает жилье, которое он выбирает сам». И здесь, как считает руководитель ГГА, «исключены различные инсинуации в вопросах использования бюджетных денег».

Как подытожил В.ЯЦУБА, он «по всем этим программам готов работать с Министерством обороны Украины».