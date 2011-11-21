Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0095/8,0135 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0095/8,0135 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2579/0,2583, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7870/10,7940.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар вновь понизились – 1,3464/1,3466 (пятница, 18 ноября, – 1,3488/1,3490).

В пятницу, 18 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.