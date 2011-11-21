ОБЗОР: тарифы на обслуживание клиентов МСБ в крупнейших банках Украины

Обзор тарифов на обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) в крупнейших банках Украины

агентству УНИАН предоставил директор Департамента малого и среднего бизнеса Надра Банка, Александр Чумак:

Клиент – банк:

В большинстве своем крупнейшие банки предлагают подключение и обслуживание услуги «Клиент – банк» бесплатно. Некоторые банки взимают плату лишь за подключение к услуге, а обслуживание осуществляется на бесплатной основе. Плата за подключение варьируется от 15 грн до 100 грн, в зависимости от уровня тарифного пакета, чем выше пакет, тем соответственно ниже оплата (включено в стоимость пакета).

Оформление чековой книжки:

Преимущественно банки взимают плату за оформление чековой книжки, причем разброс цен очень большой: от 20 грн до 300 грн. Сумма оплаты в основном в каждом финансовом учреждении фиксированная и не привязана к уровню пакета услуг. На сегодня клиенты отдают предпочтение больше корпоративной карте как альтернативе чековой книжке.

Выпуск/перевыпуск корпоративной карты:

Лишь некоторые банки за выпуск или перевыпуск карты берут от 20 грн до 150 грн в зависимости от класса карты. Некоторые банки как дополнительную опцию предлагают оформить клиентам платежную карту не только непосредственно себе, но и дают возможность клиенту оформить несколько карт либо сотрудникам, либо родственникам. В некоторых банках оплату за выпуск карты берут только с клиентов, которые не обслуживаются в банке в рамках зарплатных проектов.

Открытие тарифных пакетов и абонплата:

Среди ведущих банков не наблюдается какой-то определенной тенденции по формированию суммы оплаты за открытие тарифных пакетов и последующее их обслуживание. Некоторые банки, но их меньшинство, вообще бесплатно открывают пакеты и даже абонплату не берут. В целом диапозон цен очень колеблется, нижний порог за открытие в пределах – 40 грн, верхний – около 250 грн. Абонплата - от 1 грн до 300 грн в месяц, но есть и тарифный пакет с суммой абонплаты около 900 грн. в месяц.

Комиссия за снятие наличных:

Один их немногих показателей, где банки идут шаг в шаг. Комиссия колеблется в рамках одного процента 0,3% - 1% от суммы. Но при этом, даже установив размер комиссии в процентном соотношении, ряд банков добавляет, что сумма минимальной комиссии не должна быть меньше 10-15 грн.

Комиссия за безналичный перевод:

Операции в национальной валюте. При осуществлении внутрибанковского перевода в большинстве финучреждений комиссия не взимается вообще или составляет минимальный размер 1-5 грн за трансакцию. Менее лояльны банки к осуществлению переводов в другие банки и это отчетливо видно по наличию и размеру комиссии, которая составляет от 1 до 10 грн. Но ее можно избежать, воспользовавшись Интернет-банкингом, банковская комиссия в таком случае для клиента составит 1-2 грн за операцию.

Операции в иностранной валюте . Подход к ценообразованию за валютные переводы банки используют тот-же, что и за операции в гривне. Некоторые устанавливают фиксированную ежемесячную комиссию 150 грн (в эквиваленте), некоторые берут процент от перевода 0,15 – 0,25% USD/EUR, большинство банков снимают комиссию от 2 до 5 грн за трансакцию. Ели компания осуществляет достаточно регулярные валютные платежи то более выгодной для нее является услуга Интернет-банкинг, в рамках которой для своих клиентов банки бесплатно осуществляют валютные переводы, часть банков берут символические 1-2 грн за платеж, или 0,1-0,29% USD/EUR за операцию, причем с оговоркой, что минимальная сумма не должна быть ниже 100 – 250 грн (в еквиваленте).

Комиссия за пополнение наличными:

Банкиры преимущественно не взимают комиссию за пополнение текущего счета наличными. 0,1-0,2% грн и около 1% USD/EUR для валютных операций – такой диапазон комиссий в крупнейших украинских банках, если клиент самостоятельно пополняет свой текущий счет через кассы банков. Также банки разрешают пополнить счет клиента третьим лицам, но в таком случае условия пополнения несколько отличаются друг от друга: первое, некоторые банки взимают фиксированную комиссию - 1% + 2-5 грн за операцию; второе 0,02 - 1%, с оговоркой, что сумма комиссии будет не менее 10 грн; третье, 0,15%, с оговоркой, что минимальная сумма комиссии не менее 30 USD/40 EUR; четвертое, бесплатно.

Комиссия за безналичное пополнение:

Банки не берут комиссию за безналичное пополнение счетов клиента банка ни в банке, в котором он обслуживается, ни при пополнении средств из других банков.