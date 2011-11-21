Украинские банки сократили убыток более чем в 2 раза – до 5,154 млрд. грн.

Украинские банки в январе-октябре 2011 года сократили убыток более чем в 2 раза – до 5,154 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков Украины за 10 месяцев 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличились на 2,8% – до 115,2 млрд. грн. Расходы банков в январе-октябре т.г. уменьшились на 1,9% – до 120,4 млрд. грн.

В октябре т.г. чистая прибыль банков составила 0,487 млрд. грн., в то время как в сентябре т.г. убыток был на уровне 1,088 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.