Программа сотрудничества МВФ и Украины не решила структурных проблем – отчет МВФ

Программа сотрудничества Международного валютного фонда и Украины stand by, открытая в 2008 году, позволила избежать более негативных последствий кризиса для экономики, при этом структурные проблемы остались нерешенными.

Об этом говорится в отчете, обнародованном Фондом в пятницу, 18 ноября.

В отчете отмечается, что процесс рекапитализации украинских банков проходил медленнее, чем это предусматривала программа сотрудничества с МВФ. При этом у Фонда есть вопросы к прозрачности процесса рекапитализации.

В целом эксперты МВФ отмечают, что все еще существует необходимость в укреплении банковского регулирования, так как проблемы сектора не были полностью разрешены, при этом НБУ в вопросе курсообразования вернулся к докризисной практике. Помимо этого недореформированность энергетического сектора Украины оказывает значительное давление на государственные финансы.

В то же время эксперты МВФ отмечают, что реализация программы сотрудничества позволила достичь стабильности в банковском секторе, провести коррекцию текущего счета платежного баланса, а кроме того, не допустить суверенного дефолта и наращивания задолженности по соцвыплатам.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда находилась в Украине с 25 октября по 3 ноября т.г.

Как говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, «был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики, необходимых для завершения второго пересмотра программы в рамках соглашения о «стенд-бай». «Мы решили взять паузу, чтобы дать возможность выполнить определенную дополнительную работу по проработке технических вопросов. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем», - отметил представитель Фонда.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и МВФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией. «Мы договорились о том, что после завершения переговоров с Россией, в частности по цене на газ, другим условиям, мы начинаем плотную работу с миссией Международного валютного фонда по корректировке нашей программы сотрудничества на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

В июле 2010 года была принята новая Программа сотрудничества Украины и МВФ, предусматривающая выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.