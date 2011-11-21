29 марта 2012 года состоится первый Киевский инвестиционный форум, на котором будут представлены инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках утвержденной Стратегии развития столицы до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Согласно документу, создана группа по подготовке и проведению инвестфорума.

Как отмечают в КГГА, 1 декабря 2011 года – последний день, когда председатели РГА и руководители профильных управлений должны подать на рассмотрение стратегического комитета свои предложения к инвестиционным проектам, которые будут реализованы в рамках Стратегии.

«Мы завершаем работу над разработкой Стратегии развития Киева. В ближайшее время она будет презентована широкой общественности с учетом предложений, поступивших от киевлян. Но до сих пор стратегический комитет не получил от председателей некоторых районов предложений бизнеса. Это ненормальная ситуация», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, такая организация работы недопустима, и после 1 декабря будут вынесены соответствующие кадровые решения.

Обращаясь к председателям районных госадминистраций, А.ПОПОВ сказал: «Если вы не можете организовать свою работу, вы современному Киеву не нужны. Я вас в последний раз предупреждаю, не можете работать, пишите заявления об увольнении».

«Учитывая ту экономическую ситуацию, которая складывается сегодня в Европе, мы можем значительно увеличить поступление инвестиций в Киев. Необходимо только активно поработать и соответствующим образом представить наш город», – добавил он.