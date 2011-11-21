Остаток средств на корсчетах банков сократился на 33%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 18 ноября сократился на 33% и на начало дня 21 ноября составил 9,889 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 38%, или на 6,061 млрд. грн.