Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9920-8,0005 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0095/8,0135, к 12:00 цены упали 7,9995/8,0035. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 7,9920/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2579/83, к 12:00 цены снизились 0,2573/77. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0785 (+0,2380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3430/1,3535. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7870/10,7940, к 12:00 цены ушли вниз 10,7565/10,7660. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7510/10,7665.