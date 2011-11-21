Предпринимателей будут проверять по степени риска

В Украине планируют утвердить критерии оценки степени риска от осуществления предпринимательской деятельности.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров завизировал правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ, сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, субъекты хозяйствования будут поделены на разные категории в зависимости от степени риска - высокой, средней и незначительной. Периодичность проверок планируется сократить в 4 раза по сравнению с требованиями, которые были утверждены главным санитарным врачом.

Предусмотрено, что плановые мероприятия государственного контроля за деятельностью предприятий с высокой степенью риска будут проводить не чаще одного раза в год, со средней степенью риска - не чаще одного раза в два года, а с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в три года.

В настоящее время СЭС проводит проверки на основании постановления главного санитарного врача: проверки с периодичностью один раз в три месяца - для субъектов с высокой степенью риска, дважды в год - со средней, раз в год - с незначительной степенью риска.