С должности зампредседателя набсовета банка «Столица» уволена Гаврильчук

С должности заместителя председателя наблюдательного совета ПАО «Банк Столица» по согласию сторон уволена Ирина ГАВРИЛЬЧУК.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято временным администратором банка 17 ноября.

По информации банка, И.ГАВРИЛЬЧУК акциями банка не владеет. Должность заместителя главы НС банка занимала с 25 сентября 2007 года.

Также сообщается, что вместо И.ГАВРИЛЬЧУК никто не назначен.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №378 от 31 октября т.г. продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на два месяца - до 29 декабря 2011 года.

Также продлены полномочия временного администратора банка Евгения КУНО.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

31 января 2011 года НБУ вновь ввел временную администрацию в ПАО «Банк Столица» сроком на три месяца – с 31 января по 30 апреля 2011 года. Позже НБУ продлил работу временной администрации до 31 июля.

28 июля НБУ продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» еще на три месяца – с 31 июля до 31 октября 2011 года.

На 1 апреля 2011 года 97,2422% акций банка "Столица" владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).