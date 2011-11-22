Сегодня в Украине с визитом будет находиться Президент Литвы

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ во время ее рабочего визита в Украину.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА, в рамках визита состоится пятое заседание Совета президентов Украины и Литвы.

Во время переговоров на высшем уровне приоритетное внимание будет уделено теме европейской интеграции Украины, в частности Соглашению об ассоциации Украина – ЕС.

Также в повестке дня – вопрос активизации торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства, энергетики, углубления культурно-гуманитарных связей между Украиной и Литвой, отметил С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, предусматривается подписание ряда двусторонних документов. Среди них – Меморандум о взаимопонимании в транспортной сфере и Программа сотрудничества в области науки и технологий на 2011 – 2015 годы.

Кроме того, запланировано проведение украинско-литовского бизнес-форума.