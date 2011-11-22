Евро к гривне на прошлой неделе в целом сохранял нисходящий тренд - эксперт

Евро по отношению к гривне в течение прошлой недели сохранял в целом нисходящий тренд.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, все торги на межбанке по европейской валюте на прошлой неделе, за исключением понедельника,14 ноября, завершились понижением ее стоимости по отношению к гривне. Торги по паре евро/гривня на минувшей неделе проходили в диапазоне 10.8075-10.9574 по сравнению с 10.9177-11.0570 на позапрошлой неделе. Торги по евро в пятницу, 18 ноября, завершились в диапазоне котировок 10,8843/10,8957 грн/евро, а по доллару 8,0105 - 8,0160 грн/долл. На предыдущей неделе долар также дорожал: торги по американской валюте завершились в диапазоне 8,0190-8,0240 грн/долл.

Как отметил В.СКИДАН, средний объем средств на корсчетах на прошлой неделе уменьшился на 0, 677 млрд. грн. - до 14, 561 млрд. грн. с 15,238 млрд. грн. на предыдущей неделе. При этом стоимость ресурсов на межбанке повысилась. Средневзвешенная процентная ставка 17 ноября поднялась до 15,7% - с 11,6% в конце предыдущей недели (11 ноября), а по операциям овернайт - до 11,8% с 9,6 %. Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков с начала ноября составил 496 млн. грн., в т. ч. 16 ноября - 100 млн. грн.