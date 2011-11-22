Доллар на межбанке опустился ниже 8 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9770/7,9880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2573/78, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7850/10,8015. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3526/28 (понедельник — 1,3464/66).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.