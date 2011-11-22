Эксперт: возросшая неопределенность в Европе негативно влияет на высокодоходные валюты

Возросшая неопределенность в Европе и вполне логичное снижение интереса к рисковым активам негативно отражаются на высокодоходных валютах.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, «пока что ни Китай, ни Япония не торопятся подключать свои государственные инвестиционные фонды на покупку бондов». Доллар на прошлой неделе достиг максимальных с середины октября значений. Американская валюта активно укреплялась, получая поддержку благодаря резкому падению индекса S&P.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, «восстановление евро в начале минувшей недели было вызвано изменениями в политической ситуации: Италия и Греция сменили лидеров, перейдя на режимы Лукаша ПАПАДЕМОСА и Марио МОНТИ». В прошлую среду М.МОНТИ был официально объявлен премьер-министром Италии, а временное греческое правительство во главе с Л.ПАПАДЕМОСОМ получило важнейший для него вотум доверия. Незначительную поддержку евровалюта также получила после появления сообщений о том, что Тройка, состоящая из представителей Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ, завершила вторую квартальную инспекцию в Португалии, вынеся вердикт, что "в целом экономическая программа страны взяла хороший старт, однако ее успех зависит от последовательной реализации структурных реформ".

Похоже, считает эксперт, что «сейчас мы переходим в фазу реализации программ мер жесткой экономии в разных уголках мира, включая еврозону, США, Великобританию и Японию». Обладающий правом голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам Чарльз ЭВАНС заявил о необходимости увеличения аккомодации монетарной политика на фоне сдержанной инфляции и высокой безработицы. Управляющий же ФРБ Сент-Луиса Джеймс БУЛЛАРД открыто выразил свое несогласие с выступившим чуть ранее коллегой, заявив, что для того, чтобы Комитет запустил дополнительные меры аккомодации, экономика должна очень сильно сбиться с прогнозируемого на данный момент пути. В частности, предположил он, ФРС может возобновить меры по предоставлению ликвидности, если кризис в Европе усилится.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, «рынки не лучшим образом отреагировали на комментарии нового главы ЕЦБ Марио ДРАГИ, который отметил увеличение факторов риска для европейской экономики. В частности, он подчеркнул усиление проблем с привлечением финансирования на рынках капитала, а также быстро исчезающие запасы активов, которые могут быть предоставлены в качестве обеспечения. Комментируя монетарую политику, он остался верен общей политике ЦБ, в рамках которой ценовая стабильность ставится превыше всего.

Эксперт напомнил, что к 16 ноября спрэды по бондам расширились до рекордных максимумов, указывая на то, что кредитные рынки еврозоны продолжают оставаться в стрессе. Сообщения о том, что итальянские, испанские и португальские бонды нашли покупателя в лице ЕЦБ, ослабили беспокойство трейдеров, что помогло паре евро/доллар вернуться выше 1.3500. Доходность по итальянским облигациям ушла ниже отметки 7%, поддержав позитивные настроения на рынке. Тем не менее, представители центробанка продолжают придерживаться «общей линии партии» - ЕЦБ не может оказывать поддержку кредитным рынкам еврозоны.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «пока между Германией и Францией существуют разногласия по поводу роли ЕЦБ и его балансов, а также чем дольше мы будем оставаться в этой неопределенности, тем существеннее будет увеличиваться риск рецессии в еврозоне и экономического спада в рамках мировой экономики». Одним из наиболее значимых событий предстоящих недель станет саммит лидеров ЕС, который состоится 9 декабря. Цель встречи – внесение изменений в Договор и последующая эмиссия евробондов или нестирилизованная покупка бондов ("квази-количественное" смягчение). Несмотря на то, что Германия не горит особым желанием, чтобы ЕЦБ решал финансовые проблемы региона, похоже, это два наиболее вероятных варианта, которые остались у европейских властей для стабилизации рынка облигаций, полагает эксперт.