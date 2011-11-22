Россия получила худшие условия членства в ВТО, чем Украина – российский эксперт

Москва. Россия получила худшие условия членства в ВТО, чем Украина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал член рабочей группы по технологической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения при правительстве России Евгений КОРЧЕВОЙ.

«По нашей оценке, Россия получила условия гораздо хуже, чем получили в ВТО Китай, Украина и многие другие страны. Мы, вступая в ВТО, берем на себя обязательства, но взамен не получаем ничего», - сказал он.

Е.КОРЧЕВОЙ отметил, что когда Украина вступала в ВТО, было принято решение о снижении ввозных пошлин, но, например, со стороны ЕС украинская сторона выторговала квоту на ввоз зерна.

«Россия такую квоту имеет в размере ноль. Украина поставила условием своего вступления в ВТО такую квоту», - отметил он.

По его словам, вследствие вступления России в ВТО нанесен существенный вред несырьевому сектору российской экономики.

«Все, кто занимается реальным производством – все пострадают», - сказал он, и добавил, что это приведет к сокращению рабочих мест, оттоку капитала, сокращению инвестиций и как следствие - оттоку населения из страны.

В свою очередь, директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей ПОРТАНСКИЙ отметил, что сейчас можно только говорить о возможных последствиях вступления РФ в ВТО, поскольку за всю историю их никто точно не смог просчитать.

Он считает, что Россия получила выгодные условия членства.

В частности, по его словам, ни одна отрасль не должна пострадать после вступления страны в ВТО, хотя риски могут быть на уровне отдельных предприятий.

«И в правительстве, и в сельском хозяйстве среднее снижение ставки импортной таможенной пошлины в течении переходного периода составит 3-4%», - сказал он.

По его словам, сразу после вступления РФ в ВТО 90% ставок импортных пошлин останутся неизменными и будет переходный период.

А.ПОРТАНСКИЙ также не согласился с мнением, что условия вступления РФ в ВТО хуже, чем у Украины.

По его словам, об этом свидетельствует желание правительства Украины пересмотреть условия своего членства в ВТО, особенно для сельского хозяйства.

«Эта процедура чрезвычайно сложная и я не помню, чтобы ее кому-то удавалось реализовать», - отметил он.