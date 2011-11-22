Межбанк: закрытие торгов - 7,9850/7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9770/7,9880, к 12:00 цены выросли 7,9870/7,9935. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9850/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2573/78, к закрытию торгов цены повысились 0,2576/80. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0110 (-0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3470/1,3570. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7850/10,8015, к 12:00 цены ушли вверх 10,8005/10,8130. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8145/10,8320.