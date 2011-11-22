В белорусской экономике не повторится шоковая терапия 90-х годов – Лукашенко

Минск. Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО выступает против повторения экономической «шоковой терапии» 90-х годов.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, об этом он заявил 22 ноября на совещании по проектам прогноза бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили, и на чем обожглись тогда и мы, и наши соседи, сегодня непозволительно. Если тогда в какой-то мере такая политика была простительна, потому что находились под влиянием разного рода западных фондов и экспертов, доверились им, не понимая ее реальных последствий, то сейчас нельзя наступать на те же грабли», - заявил Президент Беларуси.

По словам А. ЛУКАШЕНКО, сегодня «даже на Западе ищут пути, как обуздать стихии рынка, не останавливаются перед национализацией, повсеместным усилением государственного контроля и управления социально-экономическими процессами».

«Наши экономические возможности и современные условия не позволяют допускать непродуманных экспериментов, которые самым негативным образом скажутся на благополучии народа. Нельзя забывать, что экономика не замыкается лишь на бизнесе и не защищает интересы только коммерсантов. Разумное управление экономикой – это соблюдение баланса интересов всех слоев населения», - подчеркнул белорусский Президент.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что необходима продуманность в принятии решений на государственном уровне, учет всех последствий как для экономики в целом, так и для каждого человека в отдельности.

«Все должны видеть, что политика нашего государства служила и будет служить людям. От этого принципа никому не дано уходить», - заявил он.

Президент Беларуси также напомнил о разговоре, который состоялся на недавнем совещании по вопросам распоряжения государственным имуществом (состоялось 10 ноября и на нем Президент Беларуси раскритиковал работу правительства – УНИАН).

«Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается, думаю, по недопониманию изменять политику и программные установки, которые были приняты на четвертом Всебелорусском народном собрании», - сказал А. ЛУКАШЕНКО.

Сегодня, по его словам, требуется глубокий анализ сложившейся ситуации для того, чтобы строить планы «не на песке, а на реальной почве».

«К сожалению, даже беглое ознакомление со статистикой показывает, что прогноз этого года не будет выполнен. И по промышленности, сельскому хозяйству, строительству жилья, и по модернизации есть масса проблем. И что тревожнее всего – ухудшилось благосостояние людей, по которым больно ударила инфляция. Отбросив сложившуюся практику регулирования цен и других экономических процессов, мы получили негативные результаты и серьезные проблемы, для решения которых теперь надо тратить дополнительные усилия и средства», - отметил Президент Беларуси.

Обращаясь к участникам совещания, А. ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что вместо того, чтобы пенять на правительство, все присутствующие должны стать рядом с правительством и приняли на себя долю той критики, которая была ему адресована.

«У нас правительство не является каким-то обособленным органом, который проводит ту политику, которая ему вздумается. Все мы причастны к той политике, которая проводилась и проводится», - сказал он.

При этом А. ЛУКАШЕНКО отметил, что политика проводилась правильная, и в этом ключе будет проводиться.

«Все основные критерии этой политики, основные ее направления нами не просто определены – они выстраданы. Отходить от этой политики никому не позволено. Вот рамки, в которых мы будем действовать завтра, действуем сегодня и действовали вчера», - подчеркнул белорусский Президент.

А. ЛУКАШЕНКО также отметил, что не способствует выполнению прогноза на текущий год и сложившаяся ситуация в банковской сфере.

«Особенно это касается стоимости кредитных ресурсов. Вместо энергичных мер правительства по эффективной мобилизации ресурсов и сил на преодоление негативных явлений я вижу лишь дискуссии и пространные рассуждения о достоинствах либеральной модели развития, упования на радикальные реформы», - сказал Президент Беларуси.

«И уж совсем неприятно удивляет тот разнобой в действиях и те вбрасывания в прессу разных страшилок, которыми они сами себя пугают. Было бы еще полбеды, если бы это негативным образом не отражалось на состоянии общества. Предупреждаю всех: прежде чем что-то говорить, думайте. Не забывайте о политических аспектах экономических действий и заявлений. Мы с вами не бабки на завалинках, а государственные служащие, люди, ответственные за свои слова», - заявил Президент Беларуси.