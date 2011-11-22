Предпринимательский Майдан не повторится, считает эксперт

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что на сегодня нет условий для повторения предпринимательского Майдана.

Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По его словам, на сегодня большинство проблемных вопросов, возникших у предпринимателей при принятии в прошлом году Налогового кодекса, неактуальны. Сейчас они не являются основанием для выражения массового недовольства представителями бизнеса, считает эксперт. «Последние внесенные изменения в кодекс сняли те проблемы, которые возникли, или были весной. Часть их, конечно, остается, но здесь уже вопрос тактики защиты интересов», - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, политолог указывает, что сейчас для возникновения нового предпринимательского Майдана нет такого общего раздражителя, каким был Налоговый кодекс. Интересы различных категорий малого и среднего бизнеса существенно различаются между собой, а также прослеживается попытка определенных деятелей политизировать акции протеста, добавил он.

«Налоговый Майдан прошлого года действительно был уникальным тем, что большинство предпринимательских организаций малого бизнеса объединились. Сейчас надо оценивать, кто именно проводит такие акции, или это объединение предпринимательских организаций, и только тогда можно оценивать их масштаб, влияние, резонанс», - указывает В.ФЕСЕНКО.

По его словам, сегодня в обществе существует напряжение в социально-экономических вопросах, однако чувствуется желание перевести ее в политическую плоскость. «...Но абсолютное большинство населения не хочет, простите за такой каламбур, напрягаться ради политики», - резюмировал политолог.