Количество админуслуг будет отрегулировано законом - Янукович

Количество административных услуг в ближайшее время будет отрегулировано законом.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ во время украинско-литовского бизнес-форума.

По его словам, в рамках реализации админреформы и дерегулирования экономики в Украине уже ликвидированы около 12 тысяч предприятий, которые предоставляли не предусмотренные национальным законодательством административные услуги.

«Количество админуслуг в ближайшее время будет отрегулировано, они будут определены законом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и выразил убеждение, что таким образом будет положен конец практике, когда то или иное ведомство «выдумывало» определенные платные обязательные административные услуги.

Он также отметил, что в рамках админреформы происходит сокращение количества чиновников.

«Трудно расстаются чиновники со старой системой – и мы это прекрасно понимаем», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.