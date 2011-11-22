Рекламисты прогнозируют рост рынка наружной рекламы в 2011-2012 гг. на 20-25%

Рост рынка наружной рекламы в 2011-2012 гг. может составить ориентировочно 20-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий директор Gallery в Украине Константин РУБАН.

По его словам, рынок наружной рекламы сегодня активно восстанавливается после кризиса, на нем наблюдается рост. О росте рынка свидетельствует увеличение количества годовых контрактов, которых на следующий год заключено на 20% больше, чем в этом году. В то же время, по его оценке, рекламисты выйдут на докризисную рентабельность не ранее 2013 г.

По словам К.РУБАНА, его компания планирует увеличить свое присутствие в крупных украинских городах. В частности, компания расширила свою деятельность в Донецке. Так, в результате покупки компании «Рекламный мир» (бывший «Гольфстрим») сеть Gallery в Донецке была увеличена на 170 поверхностей формата 3х6 метров, таким образом, компания увеличила свою долю на рынке наружной рекламы Донецка до 6% в количественном выражении. Как отметил К.РУБАН, все конструкции имеют разрешительную документацию, действительную в течение 5-летнего периода (до 2016 г.). «Это средний рекламный бизнес для Донецка, мы выкупили полностью рекламные конструкции и переоформили на себя разрешения", - сказал он, но при этом отказался обнародовать цену данной сделки.

По информации К.РУБАНА, его компания со следующего года планирует сделать также приоритетным в своем направлении рекламный рынок Одессы. Он также не исключил возможности, что с этой целью Gallery приобретет какую-то местную компанию, работающую на одесском рынке наружной рекламы.

Управляющий директор Gallery в Украине также отметил, что компания планирует сконцентрировать свое внимание на участии в разработке концепций наружной рекламы для ряда украинских городов. Так, по его словам, на данный момент такая концепция разрабатывается в Киеве, скорее всего она будет принята до конца этого года. Он также отметил, что планирует принять участие в разработке концепции в Черкассах, уже принимает участие в разработке концепции Львова.

Справка УНИАН. Компания Gallery является оператором рынка наружной рекламы Украины. Совместно с представительством в России входит в группу компаний Gallery, основными акционерами которой являются ряд международных инвестиционных фондов, в том числе BaringVostokCapitalPartners, имеющий обширный опыт деятельности в странах Восточной Европы. На территории Украины Gallery владеет сетью, включающей 8 тыс. собственных рекламных поверхностей различных форматов, представленных в 56 городах. Штат сотрудников – 134 человека.

По итогам первого полугодия 2011 года выручка Gallery выросла на 25% и достигла 74,2 млн. долл. В России оборот составил 69,7 млн. долл., в Украине — 4,5 млн. долл. В 2011 году Gallery запустила социальную программу «Ви допомагаєте дітям», в рамках которой часть средств, полученных от продажи рекламных поверхностей, направляется на благотворительные цели.