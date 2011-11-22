Автоматическое возмещение НДС уже получают около 70% предприятий-экспортеров - Янукович
Автоматическое возмещение НДС в Украине уже получают около 70% предприятий-экспортеров, отметил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время украинско-литовского бизнес-форума.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «Около 70% предприятий-экспортеров работают в режиме автоматического возвращения НДС. Мы увеличиваем количество таких предприятий».
В.ЯНУКОВИЧ напомнил о наличии четких критериев, позволяющим предприятиям получать возмещение этого налога автоматически.
«Мы работаем над дерегулированием разных процессов в государстве. Это процесс болезненный, потому что связан с коррупцией. Однако этот процесс продолжается», - подчеркнул он.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, власть прилагает все усилия для сокращения количества регуляторных актов.