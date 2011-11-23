МВФ будет более оперативно давать кредиты странам с устойчивой финансовой политикой
09:17, 23 ноября 2011Финансы
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Международный валютный фонд объявил о внесении изменений в свою политику, которые дадут возможность странам, столкнувшимся с краткосрочными финансовыми проблемами, получать кредит более оперативно.
Согласно заявлению МВФ, подобные инструменты заимствования будут предоставляться государствам, имеющим хорошую историю проведения, - передает Би-Би-Си.
Сейчас идут разговоры о том, что подобная политика может быть направлена на противодействие кризису еврозоны, однако МВФ при этом не обладает ресурсами, чтобы решить эту проблему в одиночку.
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