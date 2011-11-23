МВФ будет более оперативно давать кредиты странам с устойчивой финансовой политикой

Международный валютный фонд объявил о внесении изменений в свою политику, которые дадут возможность странам, столкнувшимся с краткосрочными финансовыми проблемами, получать кредит более оперативно.

Согласно заявлению МВФ, подобные инструменты заимствования будут предоставляться государствам, имеющим хорошую историю проведения, - передает Би-Би-Си.

Сейчас идут разговоры о том, что подобная политика может быть направлена на противодействие кризису еврозоны, однако МВФ при этом не обладает ресурсами, чтобы решить эту проблему в одиночку.