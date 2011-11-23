Перечисление налогов в общий фонд госбюджета увеличилось в 1,6 раза

По оперативным данным, налоговики в январе-октябре 2011 года перечислили в общий фонд государственного бюджета 148,2 млрд. грн. налогов и сборов, что в 1,6 раза, или на 53,4 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

"Сбор платежей в этом году превышает прошлогодние показатели на 53,4 млрд. грн., или в 1,6 раза. Налога на прибыль поступило 41,4 млрд. грн., рентных платежей - 13,1 млрд. грн., НДС собрано 63,2 млрд. грн.", - отметил он.

За 10 месяцев этого года государственный бюджет дополнительно получил3,8 млрд. грн.

Бюджетная роспись Министерства финансов по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 102,7%.

В сводный бюджет в январе-октябре перечислено 213,5 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами. Прирост к аналогичному показателю в прошлом году составил 53,5 млрд. грн. В государственный бюджет перечислено 153,7 млрд. грн. (дополнительно в бюджет поступило 48,8 млрд. грн.), в местные бюджеты - 59,8 млрд. грн. (+4,7 млрд. грн.).