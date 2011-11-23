Рост ВВП Беларуси в 2012 г. прогнозируется на уровне 105-105,5% - Лукашенко

Минск . Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2012 году прогнозируется на уровне 105-105,5%, инфляция замедлится до 19-22%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такие данные обнародовали руководители правительства и Национального банка Беларуси 22 ноября на совещании по проектам прогноза социально-экономического развития страны, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год, сообщает пресс-служба президента.

Александр ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что за основу принимаются проекты документов, представленные премьер-министром Беларуси, с ВВП в 105-105,5%.

Президент РБ обратил внимание на вопросы импортозамещения, подчеркнув, что следует значительно увеличивать отечественную составляющую в продукции.

«Если мы будем давать такой ВВП при такой расхлябанности, разболтанности по импортозамещению, конечно, у нас будут проблемы с валютой», - отметил он.

А.ЛУКАШЕНКО также заявил, что в будущем году «все должны работать напряженно».

«Все должны работать напряженно, а не создавать себе хорошие условия. Ничего, если даже придется где-то подчиститься по прибыли, по рентабельности. И в убыток быть не должно. Но и за счет народа мы не можем жить, напрягая их до предела», - подчеркнул президент.

И добавил: «Мы не давим бизнес. Но надо иметь в виду, если трудно, - то всем трудно, если хорошо - всем хорошо», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Справка УНИАН. По данным белорусского правительства, за 9 месяцев текущего года экономикой получено 33,5 млрд. валютной выручки, позволившей обеспечить страну импортом и рассчитываться по долгам. Вместе с тем, в 2012 году Беларусь будет стремиться обеспечить рост экспорта на 10,6%. Планируется, что экспортная выручка по продукции промышленности составит 7,5 млрд. долларов.

Что касается сельского хозяйства, то на 2012 год темп роста валовой и добавленной стоимости планируется на уровне 104,2%, снижение материалоемкости на 0,5%.

Сдерживание инфляции в пределах 19-22% за год планируется обеспечить за счет жесткой денежно-кредитной политики и поддержания стабильного курса валюты. Правительство при этом обещает, что в 2012 году вырастут и реальные доходы граждан.