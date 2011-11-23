Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,9950/8,0010 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9950/8,0010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2559/0,2563, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7580/10,7675. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3526/1,3528 (вторник – 1,3526/1,3528).

Во вторник, 22 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.