НБУ предоставил 22 ноября банкам кредиты овернайт на 324 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) 22 ноября т.г. предоставил банкам рефинансирование на 324 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Средства были предоставлены двум банкам под 9,25% годовых.

Мобилизационные операции в этот день Нацбанк не проводил.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 3,689 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 32%, в т.ч., по кредитам овернайт – 31%.

Как сообщалось, объем мобилизационных операций, проведенных Нацбанком за январь-октябрь 2011 года, составил 161,2 млрд. грн., объем рефинансирования – 10,2 млрд. грн.