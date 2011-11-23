НБУ предоставил 22 ноября банкам кредиты овернайт на 324 млн. грн.
11:50, 23 ноября 2011Финансы
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Национальный банк Украины (НБУ) 22 ноября т.г. предоставил банкам рефинансирование на 324 млн. грн.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Средства были предоставлены двум банкам под 9,25% годовых.
Мобилизационные операции в этот день Нацбанк не проводил.
Объем межбанковского кредитного рынка составил 3,689 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 32%, в т.ч., по кредитам овернайт – 31%.
Как сообщалось, объем мобилизационных операций, проведенных Нацбанком за январь-октябрь 2011 года, составил 161,2 млрд. грн., объем рефинансирования – 10,2 млрд. грн.
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